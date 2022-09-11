В 08-42 11 сентября 2022 года поступило сообщение о пожаре в магазине по адресу: г. Владимир, мкр....

В 08-42 11 сентября 2022 года поступило сообщение о пожаре в магазине по адресу: г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Гвардейская, д. 17 сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия подразделений наблюдался дым из магазина. Пожарные ликвидировали горение имущества и внутренней отделки на площади 15 кв. м.Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 7 единиц техники, 20 человек личного состава.Причины происшествия уточняются.Фото: https://33.mchs.gov.ru/