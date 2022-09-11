С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 160847 владимирцев.

Во Владимирской области на 11 сентября выявлено 435 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 168 человек. Ещё 45 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 39 - в Ковровском, 7 - в Петушинском, 25 - в Кольчугинском, 15 - в Александровском, 9 - в Юрьев-Польском, 57 - в Гусь-Хрустальном, 1 - в Судогодском, 9 - в Киржачском, 11 - в Камешковском, 9 - в Гороховецком, 9 - в Меленковском, по 12 - в Вязниковском и Суздальском, а также 7 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 160847 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 43692 заболевших во Владимире, 18785 - в Ковровском районе и 17683 - в округе Муром