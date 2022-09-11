Обработано к этому часу 59, 95% протоколов УИК об итогах голосования - 520 штук, рассказал...

Обработано к этому часу 59, 95% протоколов УИК об итогах голосования - 520 штук, рассказал председатель Избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев.АВДЕЕВ Александр Александрович (Владимирское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ») - 84,32 %;СИДОРКО Антон Сергеевич (Владимирское региональное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ») - 6,28 %;КОРНИШОВ Сергей Викторович (Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России) - 3,31 %;БИРЮКОВ Сергей Евгеньевич (Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» во Владимирской области) - 2,34 %;СУББОТИН Александр Юрьевич (Региональное отделение во Владимирской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА») -1,87 %.