На территории региона за прошедшие сутки 11 сентября лабораторно подтверждено 435 случаев...

На территории региона за прошедшие сутки 11 сентября лабораторно подтверждено 435 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.168 сл. в г.Владимире,45 сл. в Муромском,39 сл. в Ковровском,7 сл. в Петушинском,25 сл. в Кольчугинском,15 сл. в Александровском,9 сл. в Юрьев-Польском,57 сл. в Гусь-Хрустальном,1 сл. в Судогодском,0 сл. в Собинском,7 сл. в г. Радужный,9 сл. в Киржачском,11 сл. в Камешковском,9 сл. в Гороховецком,9 сл. в Меленковском,12 сл. в Вязниковском,12 сл. в Суздальском,0 сл. в СеливановскомВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 160847 случаев заболевания. Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены.