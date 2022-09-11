На территории региона за прошедшие сутки 11 сентября лабораторно подтверждено 435 случаев...
На территории региона за прошедшие сутки 11 сентября лабораторно подтверждено 435 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
168 сл. в г.Владимире,
45 сл. в Муромском,
39 сл. в Ковровском,
7 сл. в Петушинском,
25 сл. в Кольчугинском,
15 сл. в Александровском,
9 сл. в Юрьев-Польском,
57 сл. в Гусь-Хрустальном,
1 сл. в Судогодском,
0 сл. в Собинском,
7 сл. в г. Радужный,
9 сл. в Киржачском,
11 сл. в Камешковском,
9 сл. в Гороховецком,
9 сл. в Меленковском,
12 сл. в Вязниковском,
12 сл. в Суздальском,
0 сл. в Селивановском
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 160847 случаев заболевания. Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены.