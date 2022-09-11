Досрочные выборы губернатора Владимирской области подходят к концу. По данным Избиркома, к 15:00 11 сентября явка составила 25,21%. За 2,5 дня выборов избирательные участки посетили 275 047 жителей

Досрочные выборы губернатора Владимирской области подходят к концу. По данным Избиркома, к 15:00 11 сентября явка составила 25,21%. За 2,5 дня выборов избирательные участки посетили 275 047 жителей региона. Во второй день явка во Владимирской области превысила показатели Ярославской и Томской области. Самый высокий процент был у Тамбовской области – 36,60%. Сегодня выборов до избирательных