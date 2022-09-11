Как сообщает облизберком, к полудня воскресенья, 11 сентября, на досрочных выборах губернатора...

Как сообщает облизберком, к полудня воскресенья, 11 сентября, на досрочных выборах губернатора Владимирской области проголосовали 238 276 человек — 21,85% от общего количества избирателей. За первые четыре часа финального дня голосования свой выбор сделали 35 825 жителей региона.А также свой выбор сделали координатор областного отделения ЛДПР Сергей Корнишов и Александр Субботин, выдвинутый «Партией роста».Фото: http://www.vladizbirkom.ru/