Завтра болеем за нашу юношескую команду по пляжному футболу. Впервые мальчишки попали на Кубок...

Завтра болеем за нашу юношескую команду по пляжному футболу. Впервые мальчишки попали на Кубок России. Давайте с ними познакомимся.За турнир - 17 голов. И это только у одного игрока "Смены" - лучшего бомбардира Ивана Жарова. По песку бегать тяжело, говорит футболист, поэтому забивать голы иногда приходиться прямо из собственной штрафной. Правда, и поле тут в 6 раз меньше обычного футбольного.Иван Жаров, футболист:-Даже если ты пробежишь к тем воротам, ты уже устанешь. Тут надо полную игру отыграть. Надо побольше бить по воротам, из далека можно даже. От песка может легко отскочить мячик и пролететь над вратарем.А вот перед угловым и штрафным ударом "пляжникам" нужно больше времени на подготовку. Чтобы мяч полетел куда надо, они делают вот такую горку, при этом касаться песка руками нельзя.Юношеская команда "Смена" в пляжном футболе недавно. Их основное направление мини-футбол.Это бисиклета. Такой удар через себя - страшный враг для всех вратарей. Поймать мяч практически невозможно, но и попасть по воротам, правда, сложно.Тимур Тростин, вратарь:-Самый опасный через себя. Иногда ты не поминаешь, потому что игрок стоит спиной, ты не видишь направления мечей. И, наверное, все. Остальные можно просчитать или отбить на реакцию.В ходе матча в пляжном футболе используют и другие популярные финты. В команда "Смена" главным по ним - Сурен. Благодаря своему "чувству мяча" он неоднократно помогал команде обыграть соперников.Сурен Кевнаксзян, футболист:-Это должен уметь каждый футболист, потому что фристал, он получается от техники футболиста...Если у тебя есть мастерство, 1 в 1 обыгрыш, надо использовать все финты, которые ты умеешь делать.На Кубок России по пляжному футболу поедут 12 юных футболистов. На региональном турнире Смена уступила только судогодской команде "Ильино". Со счетом 4:2. Но серебряные призеры тоже получили путевку в финал, где соперники - уже сильнейшие юношеские команды со всей страны.Александр Фомин, главный тренер футбольного клуба "Смена":-Есть у нас опыт игры и со "Спартаком" и с "ЦСК". "Спартак", правда, мы еще не обыгрывали. Есть у нас в активе победы над "ЦСК" 3:2. Как раз вот ребята, которые у меня за спиной, тянутся сейчас. Они побеждали "ЦСК" 3:2. Есть у нас в активе победа над "Алмонтом" Королёв. Я думаю, что мы достойно представим владимирский футбол на этом турнире.Для самих ребят победа - не главное. Важнее - ярко проявить себя на всероссийской площадке. На такой уровень удалось подняться впервые.Юлия Шувалова, Егор Герасимов "Вести Владимир"