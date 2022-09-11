Во Владимире завершены работы по проекту реставрации Золотых ворот, включенных в список Всемирного...

Во Владимире завершены работы по проекту реставрации Золотых ворот, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает Владимиро-Суздальский музей-заповедник.За несколько месяцев устранены выявленные в проекте недоработки, получено положительное заключение историко-культурной экспертизы и Министерства культуры РФ.Золотые ворота ожидает комплексная реставрация и модернизация инженерно-технических сетей. Работы планируется начать в 2023 году.Фото: https://vladmuseum.ru/