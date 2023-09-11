157 лет владимирскому водопроводу: какой произошел инцидент при строительстве, который спас Золотые...

157 лет владимирскому водопроводу: какой произошел инцидент при строительстве, который спас Золотые воротаПо праву одним из самых выдающихся заметных архитектурных сооружений областного центра, которое украшает снимки Владимира, считается старинная водонапорная башня. И сегодня памятная дата в ее истории и истории города. Ровно 157 лет назад во Владимире появился водопровод. В 1861 году, когда население губернского центра составляло еще 14 тысяч человек, начали сбор средств на строительство. Вкладывались и купцы, и казна, и сами жители.К слову, единственным источником питьевой воды до 19 века была река Клязьма. Именно на берегу началось строительство. На месте забора установили специальный фильтр для очистки воды. На Козловом валу построили башню и три колодца. Водопровод освятили именно в этот день, 11 сентября 1866 года. А сейчас предлагаем вам посмотреть репортаж про историю владимирского водопровода - от моей коллеги Татьяны Воронцовой.Не было бы счастья, да несчастье помогло. Эта поговорка отражает июльские события 1864 года во Владимире. Инцидент,который случился при строительстве первого городского водопровода, по сути спас Золотые ворота.Алексей Арескин, заведующий сектором информационно-выставочной работы Государственного архива Владимирской области:- В документах находится рапорт владимирского полицмейстера владимирскому губернатору от 3 июля о происшествии по городу Владимиру.Это документ из канцелярии владимирского губернатора, рассказывает Алексей Арескин. Согласно ему, в тот день при прокладке труб пострадали 2 рабочих и машинист-прусский подданный. Людей придавило землей на глубине в 5 аршин. Один из них погиб. Трагедия стала поводом для пересмотра проекта, по которому в качестве водонапорной башни хотели использовать Золотые ворота. Это подлинные проектные документы из фондов Госархива. Их автор Карл Карлович Дилль. Именно его проект был одобрен и городским головой , и водопроводной комиссией.Алексей Арескин, заведующий сектором информационно-выставочной работы Государственного архива Владимирской области:- В журналах заседания комиссии имеется постановление о том , что мы его приглашаем, за составление проекта он получает 500 рублей серебром. И потом за наблюдением над проектом- 5% с каждого затраченного рубля.Тогда это были небольшие деньги- говорит Алексей Арескин. В отличие от стоимости самого водопровода. Воплотить идею в жизнь удалось при городском голове - толковом и хватком купце Александре Никитине. Нужную сумму собрали в том числе от продажи земли под строительство железной дороги. Она же помогла с чугунными трубами, которые первоначально хотели доставлять из Англии. Население Владимира к середине 19 века достигло 30 тысяч человек. Воды не хватало. Город был совершенно беспомощным при пожарах. Последствия самого крупного в июле 1855 года, когда выгорели все центральные улицы, увидел и император Александр Второй, посетивший Владимир.Алексей Арескин, заведующий сектором информационно- выставочной работы Государственного архива Владимирской области:- Чтобы загасить пожар, который случился в центральной части города, нужно было бы бочками на лошадях поднимать по крутым владимирским склонам, чтобы успеть что-то там залить.Сложно представить, какие препятствия преодолевали водоносы и водовозы, поднимая воду в коромыслах и на лошадях с крутых берегов Клязьмы. Сюда на место первого водозабора спускается Галина Лобанова, старейший работник Владимир Водоканала. Место историческое- здесь Клязьма делает крутой поворот. Его для проекта и выбрал Карл Дилль. Стоки, стекающие из города, сюда не попадали. Основные сооружения здесь находились и в советские годы.Галина Лобанова, начальник станции "Клязьминское водозаборное сооружение":- Здесь раньше осуществлялся водозабор. До 1991 года вода с Клязьмы подавалась на очистные сооружения. А потом на город.Галина Александровна рассказывает: первый водозабор в 19-ом столетии строился дальше со стороны железной дороги. Сюда на берег Клязьмы 15 июня 1865-ого был совершен крестный ход с иконой Боголюбивой Божьей Матери. Процессом руководил святитель Феофан Затворник. Закладку здания для установки английской паровой машины, которой занимался инженер-капитан Аманд Струве, сопроводили водоосвящением.Алексей Арескин, заведующий сектором информационно- выставочной работы Государственного архива Владимирской области:- Решено построить здание для водокачальной машины на паровом двигателе, протянуть трубы, от Клязьмы, водокачка должна через чугунные трубы всасывать воду, потом под давлением подавать ее по магистрали, по улице Летнеперевозинской на самый верх. Вот эта точка - здание Золотых ворот.Почему именно надвратная церковь Положения риз Богоматери над Золотыми воротами планировали приспособить под железный водный резервуар? В основном - из-за экономии средств. Проекта Дилля оценивался в 75 тысяч 407 рублей. Золотые ворота были малозатратным вариантом. Работы по прокладке магистралей уже велись , но случилось ЧП.Алексей Арескин, заведующий сектором информационно- выставочной работы Государственного архива Владимирской области:- Это сочли знамением, что нельзя церковь древнюю в честь посвящения Богородицы,которая охраняет город, использовать под промышленное техническое сооружение, осквернить фактически.Такое "вмешательство божественной власти" фактически спасло от разрушения уникальный памятник древней Руси. Резервуар на 8 тысяч ведер воды значительно бы утяжелил Золотые ворота. На рассыпчатом грунте вся конструкция могла полностью разрушиться. Но город в итоге пошел по другому пути. В 1866 году была возведена двухэтажная Водонапорная башня на Козловом валу.Алексей Арескин, заведующий сектором информационно-выставочной работы Государственного архива Владимирской области:- Дилль предполагал построить 2 деревянных бочки из дуба. Поднять их над поверхностью. Установить на дубовых сваях. Кстати, описания этих свай- он пишет, что опасения чиновников, что эти сваи на которых предполагается установить резервуар сгниют, опровергаются самым делом и опытом. Почти всегда при разрытии валов во Владимире находили деревья и нисколько ни сгнившие. Это действительно правда.И все же из- за большой массы резервуара в 6, 5 тысяч пудов - решено было сделать под него более плотное основание- кирпичные сваи. Из-за рыхлости земли, в том числе и на валу, их углубили не на 3 сажени, а на 10 .Алексей Арескин, заведующий сектором информационно- выставочной работы Государственного архива Владимирской области:- Первоначально резервуар планировалось круглый - железная бочка- поместить на столпе, он стоял как гриб, но техники сказали, что это опасно . Нужно сделать широкую кирпичную стену. Чтобы на нее опираться. Так и было сделано.Сегодня это уже история. И в музее "Старый Владимир", который теперь размещается в Водонапорной башне, ее бережно хранят .Дмитрий Акамеев, младший научный сотрудник Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Вот проект размещения резервуаров в помещении Золотых ворот в надвратной Ризоположенской церкви. Водопровод снабжал водой, в том числе и владимирские пожарные команды, которые несли охрану города от возможных возгораний. Кстати, здесь можно увидеть значки страховых пожарных обществ того времени.Водонапорная башня-привлекательный объект для туристов. Самая высокая точка исторической части Владимира- 22 метра.Дмитрий Акамеев, младший научный сотрудник Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- В 1967 году башне был присвоен стату Памятник градостроительства и архитектуры. Архитектор Жаров применил приемы древнерусской архитектуры, что позволило включить башню в общий архитектурный ансамбль города Владимира.Перестроена башня ровно 110 лет назад. Самый высокий 4 этаж венчает флюгер- изображение льва - символа губернского Владимира. Виды со смотровой площадки позволяют оценить всю красоту города .Дмитрий Акамеев, младший научный сотрудник Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- 11 сентября 1866 года торжественным молебном открылся городской владимирский водопровод. Общая протяженность коммуникаций составляла 13 км. И вода поставлялась в 8 водозаборных колонок. Кроме того, в мужскую гимназию. архиерейский дом и общественные бани.Благодаря водопроводу Владимир преобразился. Одновременно появился и фонтан на Соборной площади. Он был освящен 30 августа 1866-ого. Возле Троицкого вала оборудовали прогулочную зону с первыми городскими фонарями.Дмитрий Акамеев, младший научный сотрудник Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Каждый владимирец пользовался примерно 5 ведрами воды в сутки. Изначально стоимость воды не была предусмотрена, но спустя пару лет ведро воды оценивалось в 1/8 копейки. Затем эта сумма увеличивалась. Ежедневно водопровод приносил порядка 56 руб в доход казны.В середине 19 века едва ли сотня российских городов обладала водопроводной сетью. Интересно, что Владимирская земля в этом вопросе даже преуспела.Алексей Арескин, заведующий сектором информационно- выставочной работы Госархива Владимирской области:- Дело в том, что Муром был у нас пионером водоснабжения. Тамошний глава Ермаков щедрый на благотворительность, открыл водопровод на год раньше владимирского.Владимирский водопроводный опыт заинтересовал многие территории . Весть о техническом новшестве разнеслась по стране. Просьбы сообщить проектные расчеты поступили от Костромского головы, а затем от Воронежского. Сегодня чудо цивилизации никого не удивляет. Владимирцы стали расточительны, и потребляют в сутки до 100 тысяч кубометров воды- уточняют в водоканале.Татьяна Воронцова, Андрей Синягин, Егор Герасимов, Семен Карпов "Вести-Владимир".