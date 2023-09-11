Стали известны подробности пожара в монастыре в Суздале, на котором погибла монахиня. Мы уже...

Стали известны подробности пожара в монастыре в Суздале, на котором погибла монахиня.Мы уже сообщали, что ночью в центре города-музея сильный пожар бушевал в действующей женской обители - Ризоположенском монастыре.Сигнал о возгорании поступил в МЧС сегодня, 11 сентября, в 1 час 26 минут. Пожарным пришлось ликвидировать уже открытое горение в здании трапезной палаты, в котором проживали прихожане. 9 человек были эвакуированы до прибытия спасателей.Пожарным удалось спасти трех человек, в том числе женщину, которая получила отравление угарным газом и потеряла сознание. Пострадавших вывели на воздух, пожилую женщину вынесли на руках, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Также в здании было обнаружено тело 83-летней погибшей.По предварительным данным, сгорела кровля трапезного корпуса на площади 450 кв. м, а также внутренняя отделка и имущество на площади 50 кв. м.Пожар оперативно ликвидирован, отметили в ГУ МЧС по Владимирской области.Скорее всего, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнём. Виновный устанавливается.По данным дознавателя МЧС России "по прибытии пожарных подразделений огонь успел распространиться, что говорит о позднем сообщении в пожарную охрану".В целом к ликвидации пожара привлекалось 37 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России – 29 человек и 10 единиц техники.Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.