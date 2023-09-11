Александр Малахов назначен директором педагогического института ВлГУ.
Сегодня у него - первый...
Александр Малахов назначен директором педагогического института ВлГУ.
Сегодня у него - первый рабочий день.
Раннее руководившая институтом Марина Владимировна Артамонова перешла на руководителя Владимирского института развития образования имени Л.И. Новиковой.
Новый директор, Александр Малахов - выпускник ВлГУ, в 2005 году он окончил вуз по специальности “русский язык и литература” и преподавал на соответствующей кафедре.
Фото: пресс-служба ВлГУ.