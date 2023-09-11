Депутат Госдумы и фонд «ПроДобро» отремонтировали ординаторскую и приобрели новые постельные принадлежности для пациентов.

Депутат Госдумы и фонд «ПроДобро» отремонтировали ординаторскую и приобрели новые постельные принадлежности для пациентов.Как рассказал Говырин , с просьбой о помощи в обновлении ординаторской обратилась главврач ОДКБ Наталья Малинкина. В помещении не было ремонта более 10 лет.В ординаторской провели полный ремонт. Заменили полы, потолки, сделали новое освещение и купили мебель. Дизайн интерьера подбирали с учетом пожеланий медиков. В этой ординаторской теперь две отдельные зоны: для работы, с письменными столами и стеллажами, и для отдыха.- Хорошие условия труда и отдыха улучшают работоспособность медицинского персонала и, уверен, это пойдет на пользу маленьким пациентам ОДКБ, – подчеркнул депутат Госдумы Алексей Говырин. – Для улучшения бытовых условий самих ребят вместе с фондом «ПроДобро» приобрели 132 современных матраса и 220 подушек. Постельные принадлежности в ОДКБ уже доставили волонтёры фонда.