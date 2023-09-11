На пожаре погибла пенсионерка 1940 года рождения

Информация о том, что горит часть Ризоположенского женского монастыря, что в Суздале, поступила на пульт диспетчера ГУ МЧС по Владимирской области 11 сентября в 1:26.Когда первые подразделения приехали на место ЧП, здание трапезной, где жили прихожане, уже полыхало.По словам руководителя пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области Екатерины Мищенко, сотрудники ведомства спасли трёх человек, в том числе женщину, которая отравилась угарным газом и была без сознания. Её пришлось нести на улицу на руках.К сожалению, на пожаре погибла пенсионерка 1940 года рождения.Огонь успел распространиться на 500 кв. м., причём 450 «квадратов» пришлось на кровлю, остальное - на внутреннюю отделку и вещи в помещении.Предварительная причина ЧП – неосторожное обращение с огнём.Как удалось установить дознавателю, по прибытии пожарных подразделений огонь успел распространиться, что говорит о позднем сообщении в пожарную охрану.По подсчетам сотрудников МЧС, на вызов выезжали 37 человек и 13 единиц техники.Следком также организовал проверку на месте пожара в хозстроении.Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, опросили людей, устанавливая, при каких обстоятельства произошёл огненный инцидент.