На пожаре погибла пенсионерка 1940 года рождения
Информация о том, что горит часть Ризоположенского женского монастыря, что в Суздале, поступила на пульт диспетчера ГУ МЧС по Владимирской области 11 сентября в 1:26.
Когда первые подразделения приехали на место ЧП, здание трапезной, где жили прихожане, уже полыхало.
По словам руководителя пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области Екатерины Мищенко, сотрудники ведомства спасли трёх человек, в том числе женщину, которая отравилась угарным газом и была без сознания. Её пришлось нести на улицу на руках.
К сожалению, на пожаре погибла пенсионерка 1940 года рождения.
Огонь успел распространиться на 500 кв. м., причём 450 «квадратов» пришлось на кровлю, остальное - на внутреннюю отделку и вещи в помещении.
Предварительная причина ЧП – неосторожное обращение с огнём.
Как удалось установить дознавателю, по прибытии пожарных подразделений огонь успел распространиться, что говорит о позднем сообщении в пожарную охрану.
По подсчетам сотрудников МЧС, на вызов выезжали 37 человек и 13 единиц техники.
Следком также организовал проверку на месте пожара в хозстроении.
Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, опросили людей, устанавливая, при каких обстоятельства произошёл огненный инцидент.