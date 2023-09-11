Смотрите в дайджесте:– Во Владимире в нескольких домах на Верхней Дуброве отключат газ– До 15 сентября от владимирцев принимают заявки на благоустройство дворовых территорий– По
<a href="https://33live.ru/novosti/11-09-2023-dajdzhest-obshhestvo-11092023.html" target="_blank">Дайджест (общество) 11.09.2023</a> - Смотрите в дайджесте:– Во Владимире в нескольких домах на Верхней Дуброве отключат газ– До 15 сентября от владимирцев принимают заявки на благоустройство дворовых территорий– По
[url=https://33live.ru/novosti/11-09-2023-dajdzhest-obshhestvo-11092023.html]Дайджест (общество) 11.09.2023[/url] - Смотрите в дайджесте:– Во Владимире в нескольких домах на Верхней Дуброве отключат газ– До 15 сентября от владимирцев принимают заявки на благоустройство дворовых территорий– По