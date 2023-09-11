Смотрите в дайджесте:– Во Владимире в нескольких домах на Верхней Дуброве отключат газ– До 15 сентября от владимирцев принимают заявки на благоустройство дворовых территорий– По

Смотрите в дайджесте:– Во Владимире в нескольких домах на Верхней Дуброве отключат газ– До 15 сентября от владимирцев принимают заявки на благоустройство дворовых территорий– По Владимиру проедет «финансовый троллейбус»– Во Владимире в «Палатах» выставят икону, которую реставрировали больше ста лет– Владимирский конькобежец победил на всероссийских соревнованиях