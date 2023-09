Он первым начинает использовать новые технологии и сервисы. И делает так, чтобы наша жизнь была ещё легче и удобней. О том, как построить успешную международную карьеру в сфере IT мы поговорили с тестировщиком ПО, обладателем Международной премии Время Инноваций, спикером конференции QECD 2023, автором блога на Medium Денисом Пегановым.

Он первым начинает использовать новые технологии и сервисы. И делает так, чтобы наша жизнь была ещё легче и удобней. О том, как построить успешную международную карьеру в сфере IT мы поговорили с тестировщиком ПО, обладателем Международной премии "Время Инноваций", спикером конференции QECD 2023, автором блога на Medium Денисом Пегановым.Денис, расскажите, как Вам удалось построить такую успешную карьеру в IT?Я учился в Тюменском Индустриальном университете по специальности «горный инженер-геофизик». Однако почти все время проводил за компьютером. И однажды отец посоветовал мне начать зарабатывать на этом. Мне эта идея понравилась, и я стал тестировщиком. Сегодня я специализируюсь на тестировании микросервисов, плюс знаю, как использовать различные инструменты автоматизации. Моя работа требует большого терпения и внимательности к деталям. Однако у меня также есть опыт взаимодействия с клиентами. То есть, сидя за монитором, я не только выполняю технические задачи, но и общаюсь с людьми, выявляю их потребности и применяю эту информацию при тестировании.Около года назад Вы присоединились к TechHive — компании, которая зарекомендовала себя как престижный игрок в мире IT. Как это отразилось на вашей профессиональной жизни?Присоединение к TechHive в июле 2022 года стало для меня значимым этапом. Эта компания известна своим многогранной работой в сфере IT, что позволяет нам, специалистам, расти и развиваться в разных направлениях. TechHive прекрасно понимает нужды клиентов и предлагает действительно рабочие решения. Это отличная возможность не только применять свои навыки на практике, но и учиться у опытных коллег, которые делятся своим уникальным видением и знанием.Ваша карьера впечатляет. Вы работали не только с российскими, но и зарубежными компаниями. Как это было?Да, один из самых интересных своих проектов я реализовывал для крупной британской розничной компании с многолетней историей. Нужно было автоматизировать процесс тестирования на разных этапах. Мне это успешно удалось, что способствовало ускорению цикла разработки и повышению качества итогового продукта.Другой важный проект я делал для крупного американского хедж-фонда Millennium, у которого большое число пользователей. Цель была обеспечить высокую производительность и отказоустойчивость приложения при наиболее экономичном использовании ресурсов. Я использовал различные техники масштабирования и балансировки нагрузки, и получил успешные результаты.А с какими сложными ситуациями Вы сталкивались в работе и как смогли их преодолеть?Во время одного из наших крупнейших проектов по автоматизации системы бронирования компании Sabre, было принято решение о переходе на микросервисную архитектуру. Было большое количество неизвестных, и многие команды столкнулись со сложностями в работе. Я проявил инициативу, чтобы решить возникшие трудности. Путём исследований, обучения и экспериментов мной был разработан новый фреймворк для автоматизации тестов. Также я создал серию интеграционных тестов, чтобы убедиться, что все работает взаимосвязано и надёжно. Благодаря этому удалось ускорить процесс тестирования и значительно повысить уверенность в стабильности нашей микросервисной архитектуры.Другой кейс – когда перед нами стояла задача интеграции нашего приложения для группы компаний T-Mobile с несколькими внешними системами, каждая из которых имела свои уникальные интерфейсы и протоколы. Это была сложная задача из-за потенциальных проблем с совместимостью и ошибками на стороне взаимодействия.Я провёл глубокий анализ требований к каждой системе, разработал чёткие и всеобъемлющие тестовые сценарии и внедрил автоматизированные тесты для проверки каждой точки интеграции. Благодаря этому подходу мы были уверены, что наше приложение корректно взаимодействует со всеми внешними системами, и риски, связанные с интеграцией, были минимизированы.Вообще мне нравится работать именно над нестандартными, увлекательными задачами, потому что я хочу использовать весь свой потенциал и постоянно повышать свой уровень профессионального развития. Также мне приятно, что благодаря моей деятельности растёт компания, в которой я работаю, а также улучшается качество программного обеспечения, пользователи становятся довольными и счастливыми.Ваша презентация на QECD 2023 была отмечена как весьма прогрессивная и информативная. Насколько я понимаю, вы ещё и автор статей для профессиональных изданий вроде АПНИ и Вестник Науки. Вы также ведёте блог на платформе Medium, который пользуется большой популярностью среди специалистов в области IT. Могли бы вы рассказать нам больше об этом?Такой форум как Quality Engineering Community Day действительно является золотым стандартом для профессионалов в моей сфере, и я был рад поделиться там своим опытом. Интересно, что технология по изоляции микросервисов, о которой я рассказывал, стала для многих открытием и сейчас применяется не только в моей компании, но и выходит на более широкий уровень.Что касается моей академической деятельности, то, да, я пишу статьи для профессиональных изданий, включая АПНИ и Вестник науки. Также веду блог на Medium. Эта платформа стала отличным местом для обмена знаний и опытом, и я рад, что мой блог там собирает более 2 тысяч просмотров в месяц среди профессионалов в моей сфере. Это позволяет мне делиться с коллегами из разных уголков мира накопленными знаниями и профессиональными находками. Это не только способствует развитию моей собственной карьеры, но и, как я надеюсь, положительно влияет на развитие нашей профессиональной общности.Кроме того, я активно участвую в дискуссиях, семинарах и мастер-классах, чтобы помочь коллегам развиваться и улучшать свои навыки. Я горжусь своим влиянием на развитие профессионального сообщества и уверен, что продолжу вносить свой вклад и в будущем.Вы получили престижную международную премию «Время Инноваций», которая проводится с 2011 года, в категории «IT и цифровые технологии» номинации «Проект года». Вы заняли первое место, опередив более 100 участников. Жюри конкурса состоит из выдающихся экспертов в области технологий и инноваций. Какой проект Вы там представляли и какова его значимость для отрасли или общества в целом?Все верно, в 2022 году я одержал победу в конкурсе среди профессионалов из России, Казахстана и Азербайджана, чья деятельность связана со сферой инноваций. Всего было более 1500 участников и проектов, поэтому конкуренция была серьезной. Я представлял на рассмотрение экспертному совету свой фреймворк для автоматизации тестирования веб-приложения, который использует API-запросы для взаимодействия с бэк-эндом и UI-элементы для проверки пользовательского интерфейса. Это нововведение, которое позволило получать более глубокие и точные данные при тестировании и стало важным вкладом в область автоматизации тестирования.Среди членов жюри международного конкурса «Время инноваций» были такие уважаемые люди в индустрии, как заместитель директора по проектно-аналитической работе ассоциации развития кластеров и технопарков России Леонид Данилов, доктор технических наук, дважды лауреат Государственных премий, директор Центра корпоративного развития Александр Карасёв, учредитель IT компании ООО «Софт Плюс», директор ООО «Софт Сфера», учредитель и директор ООО «Сфера Роста» Владислав Худяков и другие. Каждый номинант оценивался по 3 критериям по 10 бальной шкале: систематичность и активность; масштаб и эффективность деятельности; значимость нововведений. Мой общая оценка составила 9.6, благодаря чему я опередил более 100 кандидатов в свой сфере.Эта награда стала для меня подтверждением качества и актуальности моего проекта, а также мотивацией для дальнейшего профессионального роста и развития. Я был горд стать частью этого мероприятия, учитывая, что лауреаты премии – это флагманы экономики России и стран Ближнего зарубежья, которые ставят инновационную деятельность на первый план в своей бизнес стратегии.Вы уже известный и авторитетный человек в своей индустрии. Какие еще профессиональные цели Вы перед собой ставите?Я хочу еще более глубоко изучить микросервисные архитектуры, чтобы повысить качество и эффективность тестов, а также стремлюсь освоить методики тестирования кибербезопасности и интегрировать их в наш процесс разработки.Помимо этого, хочу развить и внедрить новые методологии тестирования и больше времени уделять наставничеству младших коллег, а также выступлению на международных конференциях, чтобы обмениваться опытом с большим количеством профессионалов со всего мира.Автор: Геннадий Куприянов