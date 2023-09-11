Городское управление ЖКХ напоминает, что заявки от жителей многоквартирных домов принимаются вместе с комплектом документов. К заявке прилагаются: а) оригинал протокола(ов) общего собрания

Городское управление ЖКХ напоминает, что заявки от жителей многоквартирных домов принимаются вместе с комплектом документов. К заявке прилагаются: а) оригинал протокола(ов) общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, собственников зданий и сооружений, образующих дворовую территорию, содержащий решения, указанные в пункте 2.1.4. Порядка 2 предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного