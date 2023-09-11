В региональном центре с 11 сентября запрещён проезд транспорта по улице Мира от пересечения с проспектом Строителей до дома №9-а по проспекту Строителей.

В региональном центре с 11 сентября запрещён проезд транспорта по улице Мира от пересечения с проспектом Строителей до дома №9-а по проспекту Строителей. Такую информацию сообщила пресс-служба администрации Владимира.Ограничительная мера введена из-за работ на тепловых сетях. Движение должно возобновиться с 23.00 12 сентября.Также в сообщении мэрии отмечается, что на время поменялись .