Аппетитное блюдо с полезным составом разнообразит рацион. Актриса выбирает здоровое питание, а на кухне творит чудеса.

Аппетитное блюдо с полезным составом разнообразит рацион. Актрисавыбирает здоровое питание, а на кухне творит чудеса.С глаз долой полуфабрикаты — настало время витаминов. Чтобыукрепить защитные силы организма осенью, стоит приглянуться к растительной пище.Вкусный питательный салат наполнит силами и зарядит хорошим настроением. ОднаждыЕлизавета Боярская представила рецепт, пройти мимо которого настоящеепреступление.Итак, готовим еду для красоты и стройности. Немногопродуктов, немного времени — и результат превосходит все ожидания. Какприготовить вкусный салат, который рекомендует Елизавета Боярская? Переходим кингредиентам.Нам понадобятся:Стебли сельдерея — 3 штуки,Зеленые яблоки — 2 штуки,Апельсин — 1 штука,Банан — 1 штука,Грецкий орех — 2 столовые ложки,Изюм без косточек — 2 столовые ложки,Натуральный йогурт низкой жирности — 125 граммов.РецептСначала Елизавета Боярская срезает с яблок кожицу исердцевину, а банан и апельсин очищает от кожуры. Затем актриса все это нарезаетвместе со стеблями сельдерея и выкладывает в салатник. Последние штрихи —добавить к составу орех и изюм, перемешать. Салат актриса заправляет йогуртом.Получается превосходно!По словам артистки, способы приготовления блюда разные. Этотвариант Елизавета Боярская использует, когда хочется сладкого.Рецепт довольно простой и удобный. Сохраняйте его инаслаждайтесь вкусным салатом!