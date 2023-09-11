Повышению конкурентоспособности российской экспортной и, в частности, аграрной продукции будут способствовать три фактора.

Повышению конкурентоспособности российской экспортной и, в частности, аграрной продукции будут способствовать три фактора. Первое - это развитие портовой и железнодорожной инфраструктуры Дальнего Востока, а также Севморпути и коридора «Север-Юг», рассказал руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук в ходе сессии Восточного экономического форума «Евразийский агроэкспресс»: новые возможности для торговли в АТР».«На Дальнем Востоке важна увязка развития направленной на экспорт портовой инфраструктуры с развитием железнодорожной инфраструктуры Дальневосточного полигона, подвижного состава, с тем чтобы бизнес успешно решал свои задачи по переориентации экспорта на Азиатско-Тихоокеанский регион. Но обращу внимание на другие два маршрута: «Север-Юг» и Северный морской путь. Я считаю, что оба маршрута имеют большое значение для экспорта аграрной продукции.», - отметил Виталий Сергейчук.Второе направление снижения себестоимости экспорта – это развитие платежной инфраструктуры. Это самое востребованное у бизнеса и сложное направление, полагает спикер: «Стоимость денег, расчетов всё еще значительная, клиентам необходимо ускорять оборачиваемость денег, вкладывать высвобождающиеся ресурсы в развитие инфраструктуры, производства уже в России».Третий аспект повышения конкурентоспособности российской агропродукции – международная кооперация.«Несмотря на то, что продовольствие – несанкционный товар, а расчеты за продовольствие не должны быть подвержены санкциям, на практике оказалось, что этот товаропоток серьезно пострадал от санкций (здесь и приостановка страхования и перестрахования, и остановка платежей, и отказ ряда стран работать с российскими торговыми компаниями). Бизнес перестроился, нашел альтернативные решения. Конкуренция, развитие отечественных решений и международная кооперация приводят к тому, что стоимость услуг снижается.», - отметил Виталий Сергейчук, указав, что это, в свою очередь, вызывает необходимость инвестиций в логистику.Соответственно, подчеркнул он, развитие кооперации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, увеличение товаропотоков и денежных потоков с российской стороны и стороны партнеров приведет к росту экономики как в России, так и в странах-партнерах