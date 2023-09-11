ПРиходит мужик к сексопатологу и спрашивает: - "Доктор, а если эрекция есть а эякуляции нет?
- Доктор - ну это конечно не сильно хорошо но жить можно.
Мужик - "Доктор, а если эрекции нет, а эякуляция есть?"
- Доктор - это конечно хуже, но рожить и с этим можно.
Мужик - "Доктор, а если эякуляция есть и эрекция есть?"
- Доктор - "Ну это отлично и вы хдоровы".
Мужик - "Доктор, ну а если ни эякуляции нет и эрекции нет?"
- Доктор - это очень плохо, Пациент! что вы ко мне приципились - Эякуляция, Эрекция вы что? ненормальный?
Мужик - "Нет доктор я нормальный, просто слова красивые (мечтательно) Э-Р-Е-К-Ц-И-Я, Э-Я-К-У-Л-Я-Ц-И-Я.
еще анекдот!