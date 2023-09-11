Участок трассы М-12 от Москвы до Арзамаса торжественно открыли 8 сентября. Трансляция церемонии велась с 4 точек, на одной из которых присутствовал Владимир Путин. Старт движению Президент дал

Участок трассы М-12 от Москвы до Арзамаса торжественно открыли 8 сентября. Трансляция церемонии велась с 4 точек, на одной из которых присутствовал Владимир Путин. Старт движению Президент дал на Соборной площади в городе Арзамас: В эксплуатацию запускаются сразу несколько участков строящейся автомагистрали М-12 «Восток» общей протяженностью более 300 км. В результате Москву и Арзамас свяжет