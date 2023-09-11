Как прошло трехдневное голосование на выборах в Законодательное Собрание в разных районах...

Как прошло трехдневное голосование на выборах в Законодательное Собрание в разных районах Владимирской области?Результаты голосования в систему ГАС-выборы Владимирская область загрузила сегодня в пять утра. Впереди-подведение окончательных итогов. Каким был этот большой выборный марафон? расскажет Мария Платанюк.Гусь-Хрустальный. Свой голос отдаёт ветеран Великой Отечественной войны Николай Федорович Ушаков. В свои 97 он продолжает участвовать в жизни страны, области и родного города. Выборы считает гражданским долгом. Фронтовик никогда не вызывает членов комиссии на дом. Сам приходит на избирательный участок. В голосовании участвовали представители всех поколений, люди приходили семьями.Как к примеру, семья нашего земляка-кольчугинца Артёма Дубика, участника специальной военной операции.Артём Дубик, участник специальной военной операции:- Для нашей семьи это уже традиция принимать участие в голосовании. Мы считаем, что только от нашего выбора зависит развитие Владимирской области. Вот мы и молодое поколение приучаем к традиции нашей семьи.Анастасия Калачёва-многодетная мама, супруга мобилизованного и председатель областного Комитета семей воинов Отечества голосовала на избирательном участке во владимирской школе № 6. Анастасия уверена: от выбора зависит многое.Анастасия Калачёва, руководитель Комитета семей воинов Отечества во Владимирской области:- Для того, чтобы сделать свой выбор. Считаю, что каждый человек должен воспользоваться своим избирательным гражданским правом и сделать свой выбор для развития Владимирской области.Председатель областной избирательной комиссии Вадим Минаев подчёркивает: это был большой выборный марафон. 3 дня голосования, а перед ними- 3 месяца подготовки. Обеспечивали процедуру голосования почти 10 тысяч сотрудников участковых избирательных комиссий.Вадим Минаев, председатель Избирательной комиссии Владимирской области:- Более трехсот членов УИК - это люди, которые отдали 30 и более лет нашей избирательной системе. Им низкий поклон. В этом году мы сформировали несколько молодёжных участковых избирательных комиссий. Молодым везде у нас дорога, хочется верить, что это не будет какой-то разовой акцией. А это будет курсом на омоложение. Молодежь придёт не только в участковые избирательные комиссии, молодежь придёт и во власть.43 тысячи человек подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании. Так жители области голосовали впервые.Депутат Госдумы Алексей Говырин с помощью ДЭГа выбор сделал во Владивостоке. Парламентарий стал участником Дальневосточного экономического форума.Алексей Говырин, депутат Государственной Думы:- Вот так выглядит процедура онлайн-голосования. Нажимаем кнопку: Перейти. Подтверждаем решение. Вводим код из смс.Все три выборных дня на базе филиала Президентской академии во Владимире действовал Центр Общественного наблюдения. Корпус общественных наблюдателей- почти 2 с половиной тысячи человек. Они работали на участках во всех территориях. К примеру, в Гусь-Хрустальном вместе с председателем Общественной Палаты региона в рейде по участковым избирательным комиссиям приняла участие Елена Шишкина, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Нарушений не выявлено. Открытость и прозрачность- неизменные принципы.Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Демонстрируется в режиме онлайн, на вот эти вот экраны. У каждого наблюдателя свой компьютер. На компьютере он может нажать на любой избирательный участок и посмотреть в режиме онлайн, как проходит там голосование.Ольга Хохлова, сенатор Российской Федерации:- Мы голосуем за будущее нашей области, за развитие Владимирской области и очень важно, чтобы прошли профессиональные, любящие свой край, настоящие патриоты.А на площадке Штаба общественной поддержки "Единой России" работал ситуационный центр. Здесь собирали и обрабатывали информацию от наблюдателей, которые следили за ходом голосования.Максим Быстров, член Штаба общественного наблюдения:- Это тоже очень действенный механизм. Ведущие общественники региона включены в эту деятельность, юристы включены в эту деятельность. В общественное наблюдение включено огромное количество человек. Во Владимирской области было проведено обучение.Эти результаты предварительные. Впереди-подведение окончательных итоговВадим Минаев, председатель Избирательной комиссии Владимирской области:- На своём заседании Избирательная комиссия Владимирской области подведёт итоги выборов, затем мы уведомим тех кандидатов, которые были поддержаны избирателями о том, что они могут получить мандат, и у них нет никаких ограничений, которые бы этому препятствовали, либо отказаться от этого мандата. На это даётся пятидневный срок.Выборы прошли в полном соответствии с законодательством, отмечают в облизбиркоме. Первое заседание Законодательного Собрания области восьмого созыва может состояться уже в конце сентября.Мария Платанюк, Илья Хлудов "Вести-Владимир"