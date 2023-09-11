Лера Кудрявцева оказалась в одной постели с Маратом Башаровым на съемках шоу Звезды сошлись на НТВ. Выпуск передачи был посвящен обсуждению спален знаменитостей.

Лера Кудрявцева оказалась в одной постели с Маратом Башаровым на съемках шоу "Звезды сошлись" на НТВ. Выпуск передачи был посвящен обсуждению спален знаменитостей.Кудрявцева и Башаров хотели выяснить, в каких условиях отдыхаютгости студии и есть ли у них любимые позы для сна. Башаров признался, что ему не так важен интерьер спальни, как наличие в комнате большой кровати.Марат выступил в качестве эксперта по части выбора удобного места для сна. Кудрявцева предложила емуоценить кровать, установленную на съемочной площадке."Давай Марат,ложись", — заявила она актеру.Лера уговорила актера прилечь рядом с ней на большой кровати, после чего прижалась к нему. Внезапно Кудрявцева вспомнила о том, что онаявляется замужней женщиной, поэтому ей следует заранее извиниться за попавшую накамеру выходку перед своим мужем Игорем Макаровым.Соведущий Леры Тимур Еремеев решил разрядить обстановку и присоединился к паре. Стоит отметить, что он получил работу в шоу относительно недавно.Еремеев заменил в студии шоу Иосифа Пригожина, который уволился из проектаради съемок в белорусском конкурсе "Фактор BY".Ранее "Дни.ру" писали о том, что в социальных сетях Кудрявцевой появился новый семейный снимок. Знаменитость предстала на фото с мужем и дочкой и объявила, что они вовсю готовятся к первому сентября. Впрочем, едва ли эта новость привлекла столько же внимания, сколько внешность знаменитости. Телеведущая появилась в кадре в наряде цвета хаки и в очередной раз ошеломила публику помолодевшим видом.