Губернатор Владимирской области Александр Авдеев посетил ледовый дворец «Полярис».

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев посетил ледовый дворец «Полярис». Ремонтные работы там вышли на финальный этап, открыть объект предполагается в октябре-ноябре 2023 года. Об этом руководитель региона сообщилСпортсмены с нетерпением ждут, когда «Полярис» начнёт принимать первых посетителей, и возлагают на него большие надежды. В будущем на базе обновлённого ледового дворца начнут тренироваться воспитанники областной хоккейной школы. Также восстановленный спортивный объект освободит арену «Владимирец» для фигуристов и любителей массовых катаний.