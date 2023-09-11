«Мамы-предприниматели» из Владимирской области смогут побороться за 1 млн рублей. Во Владимирской...

«Мамы-предприниматели» из Владимирской области смогут побороться за 1 млн рублей.Во Владимирской области стартовал набор участниц нового сезона программы «Мама-предприниматель».Как сообщает пресс-служба регионального правительства, это федеральная грантовая программа для женщин, планирующих начать свой бизнес. Реализуется она в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».Цель конкурса – помочь женщинам с детьми открыть своё дело или развить его для самореализации."Участницы смогут не только получить необходимые комплексные знания, но и «прокачать» бизнес-идеи, узнают о мерах государственной поддержки и найдут единомышленниц..." - сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.Уточняется, что обучение бесплатное. Оно проходит в формате многодневного тренинга-интенсива.Заявки на участие в проекте принимаются на http://мамапредприниматель.рф/ до 13 сентября.Известно, что программа регионального этапа во Владимирской области стартует 25 сентября. Её кульминацией станет конкурс бизнес-проектов участниц:"Их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость будет оценивать жюри" - сообщают в пресс-службе Правительства Владимирской области.Автор лучшего регионального проекта получит 100 тысяч рублей на реализацию.Лучшие «мамы-предприниматели» со всей России будут бороться за победу уже на федеральном этапе. Здесь сумма гранта более щедрая - 1 млн рублей.Фото: pxfuel.com