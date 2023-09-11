Метеорологи прогнозируют во Владимирской области сухую и тихую погоду с преобладанием повышенного...

Метеорологи прогнозируют во Владимирской области сухую и тихую погоду с преобладанием повышенного атмосферного давления.Температурные показатели останутся на уровне последних дней лета, обнадеживают синоптики. А утренние туманы вскоре рассеются.Осадков не ожидается.Во вторник, 12 сентября, будет солнечно. Воздух прогреется до 18 градусов.Ветер слабый, максимум 2 метра в секунду.Атмосферное давление стабильно повышенное: 752-753 мм ртутного столба.Народный прогноз погодыНаши предки заметили, что теплый вечер и звездная ночь 12 сентября обещают хороший урожай следующего года, а теплый и сухой день указывают на позднюю зиму.Фото: https://www.pxfuel.com/en