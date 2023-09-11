Недавно прогремела новость о том, что Бритни Спирс разводится с фитнес-инструктором Сэмом Асгари спустя год брака. Нумеролог Фарида Красавкина рассказала о том, что в будущем ждет Бритни Спирс.

Недавно прогремела новость о том, что Бритни Спирс разводится с фитнес-инструктором Сэмом Асгари спустя год брака. Нумеролог рассказала о том, что в будущем ждет Бритни Спирс.Красавкина убеждена, что Спирс не удастся достичь какой-то стабильности и спокойствия в жизни. "Энергии карте говорят о том, что у неё присутствует в жизни. Здесь дисбаланс, связанный с энергией. У нее профицит энергии, если это энергии не реализовать в нужне русло, то она где-то понесет негативный аспект, будет разрушать самого человека и людей, находящихся рядом с ней. У нее выход, конечно же, через творческие проявления.Кроме того, ей свойственна депрессия, она подвержена состоянию апатии. Да, она подвластна. Кстати, с психологическим отклонением. Может быть, она, кстати, очень добрая и эмпатичная, общительная, интересная, харизматичная, симпатичная. Такие люди дают хорошие советы. Они могут себя поддержать, подставить свое плечо, но иногда они ходят в такую позицию жертвы, чтобы привлечь к себе хоть какое-то внимание. То есть если родители не уделяли должного внимания, то такой человек вряд ли вырастит самодостаточным", — рассказала нумеролог.Она отметила, что Спирс притягивает к себе партнеров, которые не склонны к здоровым отношениям, для них ближе манипуляциях ради какой-то выгоды. "Она притягивает их к себе, как будто это и есть здоровая позиция нормальной здоровой женщины. Могу предположить, что дисбаланс у нее будет на протяжении всей жизни. Все в её руках.Если правильно реализует энергию, то все будет хорошо. Если принять, прилагать усилия через трансформацию, через перемены жизнь выйдет на новый уровень. Будет, конечно, очень сложно, но это возможно. Моя рекомендация состоит в том, чтобы заняться проработкой с матерью. Тут может быть два варианта: либо очень хорошее отношение с ней, либо нет. Чисто энергетически она очень сильно к ней привязана", — резюмировала Красавкина.