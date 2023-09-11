Народные приметы на 12 сентября. Какая покупка в день Александра Сытника сулит прибыль и удачу Во...

Народные приметы на 12 сентября. Какая покупка в день Александра Сытника сулит прибыль и удачуВо вторник 12 сентября 2023 года Православная церковь почитает память святителя Александра. От Господа святой получил дар чудотворения, прозорливости и исцеления, его прозвали «тайнозрителем Святой Троицы», потому что, по преданию, ему явился Господь в виде Святой Троицы и благословил на подвиг отшельничества.В народе Александра прозвали Сытником. После строгого однодневного поста, выпадающего на 11 сентября (Усекновение главы Иоанна Предтечи), снова наступало время обильных застолий. Хозяйки готовили сытную ячменную кашу, пекли караваи.Что можно делать в день Александра Сытника?В народе в день Александра Сытника устраивали пышные застолья, пекли пироги, готовили любимые блюда и угощали ими гостей.12 сентября также было принято вязать и собираться большими компаниями. Этот день лучше других подходит для душевных посиделок в кругу друзей.Супружеские пары, мечтавшие о рождении мальчика, молились святому с просьбой исполнить их желание. Православные христиане верили, что святой откликнется на их просьбу и подарит долгожданного наследника.Что нельзя делать в день Александра Сытника?Вдень Александра-Сытника, нельзя болтать попусту, сплетничать и говорить лишнее.Не рекомендуется покупать одежду. Она очень скоро придет в негодность – порвется, испачкается так, что невозможно будет вывести пятна. Лучше сегодня поберечь деньги, или же потратить их на еду.Ни в коем случае нельзя рассыпать соль. Эта примета сулит измену второй половинки.А вот щенок, приобретенный в день Александра-Сытника и принесенный домой, наоборот, сулит прибыль и удачу. К тому же, он вырастет верным и внимательным охранником.Народные приметы на 12 сентября 2023 годаМного рябины в лесу – к дождливой осени.Теплый вечер и звездная ночь – к хорошему урожаю в следующем году.Паутина по растениям стелется – к теплу.Пчелы начали улей запечатывать – к ранней зиме.Пчелы плотно воском леток запечатывают – к суровой зиме.Цветки полевых ноготков развернули после 10 утра свои венчики – к дождю.Если птицы высоко в небе кружат и не улетают, то осень будет теплой и сухой.Звездопад 12 сентября сулит неурожай в следующем году.Фото pxfuel.com; freepik.com