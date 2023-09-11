Ночью в Суздале загорелся действующий Ризоположенский монастырь.
Сообщение о возгорании одного из...
Ночью в Суздале загорелся действующий Ризоположенский монастырь.
Сообщение о возгорании одного из корпусов действующего женского Ризоположенского монастыря появилось в соцсетях сегодня утром.
Судя по фото и видео, в темное время суток горела крыша старинного здания.
Пожарные ликвидировали огонь.
По предварительным данным, погибла одна из монахинь. Восемь монахинь спасены.
Информация уточняется.
Ризоположенский монастырь - с самой высокой в городе колокольней - расположен в центре Суздаля. Один из немногих монастырей России, достоверно основанных ещё до монгольского нашествия. Архитектурно он сложился преимущественно в XVI—XVII веках. Часть застройки уничтожена в советское время.
Прославлен духовными подвигами святой Ефросиньи Суздальской.
Фото https://vk.com/podsluhano_vo_vladimire