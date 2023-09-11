12 сентября в троллейбусе №8 можно будет получить консультации по вопросам финансовой грамотности. С пассажирами будут общаться студенты юридического института, сообщили в ВлГУ. Акция

12 сентября в троллейбусе №8 можно будет получить консультации по вопросам финансовой грамотности. С пассажирами будут общаться студенты юридического института, сообщили в ВлГУ. Акция проходит в рамках “Недели финансовой грамотности”, которую проводит отделение Банка России. Троллейбус стартует в 11:50 от остановки “Рябинка”, он поедет по внутреннему кольцу в сторону улицы Чайковского. Отличить консультантов можно будет