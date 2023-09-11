Подведены итоги января-августа 2023 года.

За январь-август 2023 года по Горьковской железной дороге во всех видах сообщения перевезли около 104 тысяч груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU). Это на 11,7% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает пресс-служба компании.Так, во внутреннем сообщении отправили 51,7 тысячи ДФЭ (+15,2%), а в экспортном – около 52,3 тысячи ДФЭ (+8,4%).При этом за восемь месяцев количество груженых контейнеров во всех видах сообщения составило 62,8 тысячи ДФЭ (+4,9%), в том числе:лесные грузы – 20 тысячи ДФЭ (+63,2% к уровню января-августа 2022 года);бумага – 13,9 тысячи (+1,5%);химикаты и сода – 20,7 тысячи (-2%).В целом за январь-август в контейнерах перевезли около 1,3 млн тонн грузов (+9,4%).