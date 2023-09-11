Повар из Владимирской области выиграла в лотерею около 800 000 рублей. Виктория Черняева купила...

Повар из Владимирской области выиграла в лотерею около 800 000 рублей.Виктория Черняева купила лотерейный билет за 20 рублей и оказалась в числе счастливчиков!По итогам 229589-го тиража «Проще, чем дважды два» жительница Суздаля выиграла 760 750 рублей.Выяснилось, что девушка — повар. Сейчас Виктория трудится на кухне в ресторане, а также подрабатывает официанткой и горничной.На заветный тираж в свой выходной Виктория купила билет в мобильном приложении «Столото».- Подумала, ну была не была! Куплю билет, а вдруг повезет? Еще и ладошка у меня зачесалась, - вспоминает жительница Суздаля. - Когда выбирала числовую комбинацию, все цифры расплылись перед глазами, как в тумане, кроме четырех, которые я и отметила. Не могу объяснить, с чем это связано, но как будто кто-то меня подтолкнул выбрать именно их.Виктория купила билет за несколько минут до начала розыгрыша и почти сразу узнала о своей победе.- Очень обрадовалась, что выиграла в лотерею! На призовые средства обновлю автомобиль, — делится планами победительница.Важно:С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации, а проводятся они под государственным надзором ФНС России.Фото: пресс-служба; Государственные лотереи «Столото»