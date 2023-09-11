Прокурор Владимирской области Иван Грибов проведет личный прием в Киржачском районе. 19 сентября...

Прокурор Владимирской области Иван Грибов проведет личный прием в Киржачском районе.19 сентября 2023 года с 11-00 прокурор Владимирской области Иван Владимирович Грибов будет вести личный прием граждан в Киржачском районе, сообщает пресс-служба областной прокуратурыПриём пройдет в здании прокуратуры Киржачского района по адресу: г. Киржач, ул.Морозовская, 91.Предварительная запись производится по телефону: 8(49237) 2-12-74.Фото ГТРК "Владимир"