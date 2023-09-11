Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил Владимиру почётное звание «Город трудовой доблести».

Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил Владимиру почётное звание «Город трудовой доблести». Соответствующий Указ подписан сегодня, 11 сентября 2023 года., что эту честь город заслужил за значительный вклад его жителей «в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовые трудовой героизм и самоотверженность».Вместе с Владимиром звания получили Находка, Новомосковск, Подольск, Рязань, Улан-Удэ, Ханты-Мансийск, Прокопьевск, Рубцовск и Воткинск.