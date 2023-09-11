В 2023 году объем рынка розничного кредитования в России превысит 14,3 трлн рублей, что почти на 40% превысит результат прошлого года и на 4% – 2021 года.

В 2023 году объем рынка розничного кредитования в России превысит 14,3 трлн рублей, что почти на 40% превысит результат прошлого года и на 4% – 2021 года (без учета рынка POS-кредитования). С учетом роста ключевой ставки и мер ЦБ по «охлаждению» рынка в четвертом квартале темпы роста могут замедлиться.«На фоне отложенного спроса прошлого года рынок розничного кредитования до сентября развивался рекордными темпами, особенно в сегменте залогового кредитования. В августе многие клиенты стремились воспользоваться «старыми» ставками, в результате чего последний месяц лета получился нетипично активным, но уже осенью ожидается изменение тренда. Дальнейшее повышение ключевой ставки, которое не исключено уже 15 сентября, может дополнительно повлиять на результаты кредитной активности населения», – заявил руководитель департамента кредитного розничного бизнеса ВТБ Тимур Смирнов в ходе ВЭФ-2023.Драйвером розничного сегмента в кредитном бизнесе по-прежнему будет залоговое кредитование - объем продаж которого на рынке по итогам года превысит 7,5 трлн рублей. В рамках ипотеки заемщики заключат сделки на сумму более 6 трлн рублей, что на 28% превысит результат прошлого года и на 8% опередит рекордные продажи 2021 года. В сегменте автокредитов ожидается рост продаж до 1,5 трлн рублей. Этот результат более чем в два раза превысит итог прошлого года и на треть – 2021-го, когда наблюдался максимальный спрос автозаемщиков.В части кредитов наличными общий объем продаж достигнет 6,8 трлн рублей. Его рост будут сдерживать регуляторные ограничения, которые направлены на снижение долговой нагрузки россиян. Их влияние приведет к уменьшению среднего чека по кредитам. Дополнительные макропруденциальные изменения более, чем на четверть охладят выдачи беззалогового кредитования для всех игроков, а общий объем рыночного портфеля в четвертом квартале может показать снижение. Такая ситуация активизирует конкуренцию среди банков, которые будут привлекать заемщиков ценовыми условиями продуктов. Снижение кредитования в банках в конце года отразится и на общем объеме товарооборота, что, в свою очередь, повлияет на замедление инфляционных процессов.По итогам восьми месяцев россияне уже оформили кредиты на 10,4 трлн рублей (без учета рынка POS-кредитования), что почти на 80% превышает результат аналогичного периода прошлого года и на 17% – 2021-го.