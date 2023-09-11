Врачи делают предположения о возможных операциях актера.

Врачи делают предположения о возможных операциях актера.Секс-символ советского кино Игорь Костолевский, которому в этом году исполнилось 75 лет, продолжает сохранять юношеский внешний вид и задор. Однако пластический хирург Артур Дзотцоев предполагает, что актер перенес несколько операций и косметических процедур, таких как блефаропластика век и коронарный лифтинг, чтобы убрать морщины. И именно в этом, по словам врача, заключается весь секрет красоты 75-летнего артиста.Дзотцоев также предполагает, что своеобразное искажение бровей Костолевского вызвано неправильным введением ботулотоксина. По мнению врача, удивительно, что при таком количестве операций Костолевский до сих пор не сделал подтяжку лица, ведь предполагаемая верхняя блефаропластика отразилась на уникальном облике актера.Более того, пластический хирург заметил в носогубных складках Костолевского филлер, хотя он виден, как считает врач, только на стоп-кадрах. По оценкам Дзотцоева, ежегодно актер тратит на услуги косметолога около миллиона рублей, что очень внушительная сумма. Вот какая цена у вечной красоты.Но, несмотря на свои косметические проблемы, Костолевский, кажется, доволен своей жизнью, хотя и беспокоится о своем 40-летнем сыне Алексее, который после учебы в Америке строил карьеру режиссера, но в итоге обратился к религии и выбрал обет безбрачия. Сейчас он продает свои картины за 1500 рублей на рекламных интернет-площадках.Ранее как живет сын Игоря Костолевского, который ударился в религию и сидит у мамы на шее.