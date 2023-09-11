Следственный комитет ведет расследование гибели 83-летней монахини на пожаре в...
Следственный комитет ведет расследование гибели 83-летней монахини на пожаре в Суздале.
Следственными органами следственного управления СК России по Владимирской области организована процессуальная проверка по факту обнаружения останков человека на месте пожара. Который произошел 11 сентября в хозяйственно-бытовом строении на территории Ризоположенского женского монастыря в Суздале, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.
Напомним, что сигнал о возгорании поступил в МЧС сегодня, 11 сентября, в 1 час 26 минут. Пожарным пришлось ликвидировать уже открытое горение в здании трапезной палаты, в котором проживали прихожане.
Пострадавших спасатели вывели на воздух, а потерявшую сознание пожилую женщину вынесли на руках, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.
Также в здании было обнаружено тело 83-летней погибшей монахини.
По предварительным данным, сгорела кровля трапезного корпуса на площади 450 кв. м
Следователями СУ СК проведен осмотр места происшествия, назначена судебная медицинская экспертиза.
Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причины возгорания и других обстоятельств произошедшего.
Фото: пресс-служба СУ СК по Владимирской области.