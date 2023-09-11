Следственный комитет ведет расследование гибели 83-летней монахини на пожаре в...

Следственный комитет ведет расследование гибели 83-летней монахини на пожаре в Суздале.Следственными органами следственного управления СК России по Владимирской области организована процессуальная проверка по факту обнаружения останков человека на месте пожара. Который произошел 11 сентября в хозяйственно-бытовом строении на территории Ризоположенского женского монастыря в Суздале, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Напомним, что сигнал о возгорании поступил в МЧС сегодня, 11 сентября, в 1 час 26 минут. Пожарным пришлось ликвидировать уже открытое горение в здании трапезной палаты, в котором проживали прихожане.Пострадавших спасатели вывели на воздух, а потерявшую сознание пожилую женщину вынесли на руках, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Также в здании было обнаружено тело 83-летней погибшей монахини.По предварительным данным, сгорела кровля трапезного корпуса на площади 450 кв. мСледователями СУ СК проведен осмотр места происшествия, назначена судебная медицинская экспертиза.Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причины возгорания и других обстоятельств произошедшего.Фото: пресс-служба СУ СК по Владимирской области.