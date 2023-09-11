Смотрите Вести в 14.30: что стало причиной ночного пожара в суздальском Ризоположенском...

Смотрите "Вести" в 14.30: что стало причиной ночного пожара в суздальском Ризоположенском монастыре.Пожар в монастыре- Гибель женщины в суздальском Ризоположенском монастыре. Что стало причиной ночного пожара?Поехали!- По новому вантовому мосту через Оку проехали первые автомобили. Отрезок Москва-Арзамас открыт. На очереди Казань.На разных полюсах- Падение Торпедо и взлёт Мурома. Подводим итоги очередного футбольного тура.