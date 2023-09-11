Смотрите Вести в 14.30: что стало причиной ночного пожара в суздальском Ризоположенском...
Смотрите "Вести" в 14.30: что стало причиной ночного пожара в суздальском Ризоположенском монастыре.
Пожар в монастыре
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Поехали!
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На разных полюсах
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