Смотрите Вести в 9.00: каким будет Законодательное Собрание 8-ого созыва Выбор сделан! - Каким...

Смотрите "Вести" в 9.00: каким будет Законодательное Собрание 8-ого созываВыбор сделан!- Каким будет Законодательное Собрание 8-ого созыва? В регионе подводят предварительные итоги трёхдневных выборов.Перспективы М-12- От Москвы до Арзамаса: быстрее и безопаснее. Новый участок трассы М-12 во Владимирской области официально открыт.Сила кооперации- Сила кооперации и новые проекты. 20 регионов страны стали участниками осеннего фестиваля во Владимире.