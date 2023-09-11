Смотрите Вести в 9.00: каким будет Законодательное Собрание 8-ого созыва
Выбор сделан!
- Каким...
Смотрите "Вести" в 9.00: каким будет Законодательное Собрание 8-ого созыва
Выбор сделан!
- Каким будет Законодательное Собрание 8-ого созыва? В регионе подводят предварительные итоги трёхдневных выборов.
Перспективы М-12
- От Москвы до Арзамаса: быстрее и безопаснее. Новый участок трассы М-12 во Владимирской области официально открыт.
Сила кооперации
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