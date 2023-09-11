Градоначальник пообещал продолжить работу на благо столицы.

Градоначальник пообещал продолжить работу на благо столицы.В Москве подведены предварительные итоги выборов мэра. После обработки 100% протоколов Сергей Собирает набирает 76,39% голосов.Собянин поблагодарил москвичей за поддержку. Он отметил, что пройден большой путь созидания, но впереди еще много работы."Я сделаю все, чтобы наш город стал еще круче и краше. Впереди всей планеты. Нам это точно по плечу", – написал мэр в своем блоге.Выборы мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований прошли с 8 по 10 сентября. почти 3,3 миллиона человек. Серьезных нарушений не зафиксировано.