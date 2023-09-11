Сойка Кошка поселилась в окрестностях центра помощи диким птицам Воронье гнездо под...

Сойка Кошка поселилась в окрестностях центра помощи диким птицам "Воронье гнездо" под Киржачом.Сойка по имени Кошка поселилась в окрестностях центра помощи диким птицам "Воронье гнездо" под Киржачом. Такое прозвище птичке дали за искусное умение жалобно мяукать.Профессиональные "пересмешники" в мире пернатых, сойки с потрясающей точностью могут воспроизводить голоса людей, животных, других птиц. Так, что даже опытные орнитологи на слух, порой, не могут отличить "подделку". Сойки способны имитировать лай собак, кваканье лягушек, звуки вроде ударов топора, капель дождя, шума проезжающих машин. Так птицы выражают свои эмоции и общаются с сородичами, это их "словарь звуков".Сойка Кошка из "Вороньего гнезда" природный талант обратила себе на пользу. Волонтеры пишут, что уже не раз "велись" на эти розыгрыши, блуждали по лесу и искали в трех соснах потерявшегося котенка, пока хитрая птичка ловко обчищала ведра с кормом.