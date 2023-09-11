Победителями стали 2,3 миллиона человек.

Победителями стали 2,3 миллиона человек.В Москве 11 сентября состоялся итоговый розыгрыш в рамках акции #ВыбираемВместе2023 программы "Миллион призов". Участие приняли те, кто проголосовал электронно на выборах мэра столицы и депутатов 13 муниципальных образований.Победителей выбрали случайным образом. Участники электронного голосования выиграли одну, три и пыть тысяч призовых баллов. Один балл равен одному рублю.Потратить баллы можно на посещение заведений общепита, музеев и театров, покупки в магазинах – партнерах акции, благотворительность, пополнение транспортной карты "Тройка".Победителями трех розыгрышей стали 2,3 миллиона человек. Уникальный код необходимо активировать на акции до 25 сентября включительно.Москвичи, голосовавшие электронно впервые, но не попавшие в список победителей, гарантированно получают тысячу баллов. Решение принято по инициативе партнеров программы "Миллион призов".Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. Проголосовали около 3,3 миллиона человек.