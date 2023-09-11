Стали известны предварительные результаты выборов в Законодательное собрание Владимирской...
Стали известны предварительные результаты выборов в Законодательное собрание Владимирской области
В избирательной комиссии обработано 100,00% протоколов УИК об итогах голосования по единому избирательному округу на выборах депутатов Законодательного Собрания.
В выборах приняло участие 268 448 избирателей (24,77%)., сообщил облизбирком.
Результаты распределились следующим образом:
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ – 6,63%
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» - 14,02%
Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» - 4,83%
ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ – 6,06%
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 55,47%
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России – 10,39%
Фото: облизбирком.