Подведены итоги выборов в Законодательное Собрание Владимирской области.

Подведены итоги выборов в Законодательное Собрание Владимирской области. После обработки 100% протоколов известно, что лидером стала партия «Единая Россия», набравшая 55,47% голосов. Такие данные приводит ЦИК РФ.На втором и третьем местах КПРФ и ЛДПР, которые получили 14,02% и 10,39% соответственно. За «Справедливую Россию – За правду» проголосовали 6,63% участвовавших в выборах граждан, «Партия пенсионеров» набрала 6,06%, а «Новые люди» – 4,83%.