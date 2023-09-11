Впервые он пройдет в дни празднования 1000-летия Суздаля
Владимирский драмтеатр объявил о приеме заявок на фестиваль «Княгиня Ольга». Об этом сообщает правительство Владимирской области.
Впервые фестиваль пройдет с 7 по 15 августа 2024 года, в дни празднования 1000-летия Суздаля.
В центре внимания окажутся истории с персонажами-женщинами или посвященные женским судьбам. Спектакли также будут затрагивать темы православия и духовности.
можно подать до 1 ноября 2023 года.
Планируется, что фестиваль будет проходить раз в 3 года.
Ранее мы писали, что открыт на участие в большом фестивале документальных фильмов.