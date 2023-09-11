Владимирская область продолжает помогать подшефному Докучаевску. Не так давно в местном политехническом техникуме появились 16 новых окон – старые пострадали при обстреле в прошлом году,

Владимирская область продолжает помогать подшефному Докучаевску. Не так давно в местном политехническом техникуме появились 16 новых окон – старые пострадали при обстреле в прошлом году, сообщили в правительстве 33-его региона. Кроме того, в рамках благотворительной акции отремонтировали тротуар у Дома детского и юношеского творчества. Также у Владимирской области был план на год по обновлению асфальта