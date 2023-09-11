Жителей Владимирской области ожидает относительно комфортный и тёплый сентябрь.

Жителей Владимирской области ожидает относительно комфортный и тёплый сентябрь. В ближайшие дни дневная температура будет на 4-5 градусов превышать климатическую норму. Такой прогноз сделали российские синоптики.На этой неделе воздух прогреется до +15 – +20 градусов Цельсия. Небо затянут облака, однако дождей не намечается. К концу сентября столбики термометров не станут подниматься выше 13 градусов, однако после похолоданий должно прийти бабье лето.