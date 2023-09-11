Покинув Россию, известная актриса побывала в мрачных передрягах. Она не отчаялась даже в тюрьме, куда попала из-за просроченной визы. Двое суток в изоляторе, месяц под строгим контролем... Зато теперь есть, что вспомнить!

Покинув Россию, известная актриса побывала в мрачных передрягах. Она не отчаялась даже в тюрьме, куда попала из-за просроченной визы. Двое суток в изоляторе, месяц под строгим контролем... Зато теперь есть, что вспомнить!Зрителю артистка знакома по фильму "Географ глобус пропил", также она сыграла роль в драме Бориса Грачевского "Крыша", снималась в картине "Кухня: Последняя битва" и других лентах. На съемках Анфиса Черных испытала немало сюрпризов, но события реальной жизни явственно превзошли экранные сюжетные линии.Первое путешествие в Индию превратилось для знаменитости в самое настоящее приключение. Об этом девушка честно заговорила в интервью . Испытаний за границей Анфиса Черных не планировала — она просто купила билет на самолет, а приземлившись, попала будто в другой мир, который сейчас называет второй родиной.В Индии звезда кино достаточно насмотрелась на грязь, однако ее мировоззрение в этой стране поменялось благоприятным и удивительным образом. Ну а еще из-за проблем с документами актриса вляпалась в проблемы с законом и оказалась заключена под стражу.В итоге Анфису Черных все же выпустили на свободу. Вернувшись в Россию, знаменитость тепло отзывается об Индии, но всем подряд в восточную страну лететь не советует."Если ты не готов выйти из зоны комфорта, отказаться от внешнего удобства, конечно, не стоит отправляться туда. Но если гармония внутри, ты можешь ехать в поезде у параши, рядом с тараканами — и ощущать себя прекрасно!" — объявила звезда кино.