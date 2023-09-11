Заслуженной артистке РСФСР Светлане Светличной не становится лучше. Об этом сообщила супруга единственного сына актрисы.
Заслуженной артистке РСФСР Светлане Светличной не становится лучше. Об этом сообщила супруга единственного сына актрисы.
Недавно в прессе стала распространяться информация о том, что Светлана Светличная страдает деменцией. Супруга единственного сына актрисы Ольга Ивашова сообщила журналистам, что самочувствие артистки не улучшается.
"Светлана Афанасьевна, к сожалению, уже не та. И прежней Светланы Афанасьевны уже не будет", — цитирует родственницу Пятый канал. При этом сын Светличной Алексей отметил, что он не в курсе о текущем состоянии матери. Он признался, что всеми вопросами занимается его супруга.
Ранее стало известно, что Светличная стала буйной и нападает на людей. Семья артистки неоднократно подтверждала, что болезнь сказывается на аристке не лучшим образом. Она якобы могла обвинять родных в страшных вещах, отказывалась лечиться, а теперь ситуация, кажется, и вовсе вышла из-под контроля.
Также "Дни.ру" писали о том, что близкие даже не надеются на выздоровление звездной пенсионерки. По словам невестки Светличной, актриса инвалид первой группы, поскольку болезнь Альцгеймера сыграла в ее судьбе роковую роль.
Вспышки агрессии и проявления деменции у артистки — уже не новость. Невестка утверждает, что Светлана Светличная принадлежит к числу людей, у которых исход течения болезни всегда один.