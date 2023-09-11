Частный жилой дом №40 в деревне Денисово Гороховецкого района загорелся поздно вечером 9 сентября. В пресс-службе МЧС по Владимирской области сообщили, что пожар распространился на 130

Частный жилой дом №40 в деревне Денисово Гороховецкого района загорелся поздно вечером 9 сентября. В пресс-службе МЧС по Владимирской области сообщили, что пожар распространился на 130 квадратных метров. Пожарные получили сообщение о возгорании в 22:01. Когда они прибыли на место, дом уже был полностью охвачен огнем. Судя по фотографиям, спасти деревянную постройку уже было невозможно.