Самому опытному бегуну – 84 года, а самой маленькой бегунье – всего 3. Любители бега на длинные дистанции приехали к нам из 110 городов более чем 30 регионов страны. Корреспондент: Как вам

Самому опытному бегуну – 84 года, а самой маленькой бегунье – всего 3. Любители бега на длинные дистанции приехали к нам из 110 городов более чем 30 регионов страны. Корреспондент: Как вам бежится? Бегун: Отлично! Шикарная погода, беговая, все здорово, все прекрасно организовано, молодцы! Корреспондент: Почему дома не остались на диване? Бегун: Надо двигаться, надо